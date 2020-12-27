مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 يتصدر "التريند"

مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 ليستحوذ على "التريند".

استطاع مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 للنجم محمد رجب جذب قطاع كبير من الجمهور منذ الحلقة الأولى وحتى الآن، ليحجز مكانه بين العديد من المسلسلات الجديدة التي عرضت خلال نفس الفترة على الشاشة.

مسلسل ضربة معلم الحلقة 27



تدور قصة مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 في اجواء شعبية ودراما اجتماعية وبعض المشكلات التي تواجه الشباب فى المجتمع خلال مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 ويتم تسليط الضوء عليها من خلال بطل مسلسل ضربة معلم الحلقة 27 محمد رجب .

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.