رشا راغب: بروتوكول التعاون مع اتحاد البلديات الهولندية هدفه تأهيل الكوادر

جدة - نرمين السيد - وقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولى لاتحاد البلديات الهولندية، كأول شراكة من نوعها بعد مضى عام كامل من مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين المؤسستين، فى إطار استراتيجية الأكاديمية بالتعاون الدولى مستهدفة توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الدولية الشبيهة والمماثلة.





وعن هدف البروتوكول، قالت راغب: "تأهيل الكوادر العاملة من أهم الملفات الموجودة بمصر فى قطاع المحليات بالتحديد، والذى يمثل جزء كبير من نسبة العاملين بالدولة ".

وأوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب: "الشراكات الدولية هى أحد أهم أعمدة الأكاديمية، ولا تقوم الأكاديمية بنقل التجارب كما هى فى بلادها، وهذا لأن كل دولة لها خصائصها وطبيعتها وظروفها وقوانينها ومستوى التعليم والعاملين الخاص بها، فالأكاديمية تعمل على تطبيق ما يحقق فاعلية أكبر فى التنفيذ، استمرارًا للنهج الذى بدأته منذ نشأتها فى عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مثيلة تعمل فى نفس المجالات المنوطة بها الأكاديمية، وذلك بنقل الخبرات وتدريب المدربين وتطوير المناهج ومقارنات فى بيئة العمل وزيارات ميدانية بين الطرفين وغيرها"، كما أشارت إلى أن تلك الشراكة لها علاقة أيضًا ببروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

واستطردت قائلة: "يهدف البرتوكول المُوقع، إلى تفعيل التعاون فى مجالات التعليم والتدريب لقادة القطاع العام والإدارة المحلية والتدريب وتنمية الموارد البشرية فى الإدارة العامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والخبراء والمعارف المتاحة بين الطرفين".

وكالة التعاون الدولى لاتحاد البلديات الهولندية هى إحدى أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية حول العالم التى تتمتع بخبرات عميقة فى مجال الإدارة والحكومات المحلية، وتعمل على المستويين الفنى والسياسى، لتطوير الحكومات المحلية، وتعتبر المشارك الفعال فى الشبكات الأوروبية والعالمية المُتخصصة فى الاتحادات الحكومية المحلية، كما تتولى إدارة وتصميم عدة مشروعات مع مجموعة من كبرى المؤسسات العالمية، مثل البنك الدولى والمفوضية الأوروبية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.