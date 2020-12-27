لتعيينه عشرة سيدات فى مناصب قيادية.. المجلس القومى للمرأة يشيد بقرارات وزير الأوقاف

أشاد المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعيين عشرة سيدات فى مناصب قيادية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف .

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد تنفيذًا للمحور الخاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما يعكس القرار ثقة وزير الأوقاف الكبيرة بالمرأة و تقديره لدورها الرائد فى خدمة الوطن.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التهانى إلى جميع السيدات بهذا القرار ، متمنية لهن النجاح والتوفيق فى مناصبهن الجديدة .

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر تعيين عشرة سيدات فى مناصب قيادية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف وهن : المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية، وسمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين، والمهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، والدكتورة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر، وسوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، وروض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك، وهدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، وغادة محمد أبو الوفا إسماعيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.