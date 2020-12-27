وقال الدكتور صلاح سلام في تصريح لـ "دوت الخليج " أنه تم زيارة دور العبادة للمسلمات ، المسيحيات ، بالإضافة إلى أماكن التثقيف، ودار الحضانية التي تم تخصيصها للنزيلات أثناء زيارة الامهات المحبوسات لأطفالهم ، ومتنزه صغير للقاء الامهات مع أطفالهم .
وأكد صلاح سلام أنه قام بالإطلاع على تقرير ابنة خيرت الشاطر ، وهدى عبد المنعم والسبب انه ما أثير قبل ذلك على بعض المواقع التابعة للإخوان عن تدهور حالتهن الصحية ، موضحا أن أبنة خيرت الشاطر كانت تعاني قبل ذلك من مشاكل في الدم وانيميا وتشرف عليها الآن دكتورة كبير في أمراض الدم ، كما ان حالتها تحسنت كثيرا
واوضح صلاح سلام ان سعر الحقنة الواحدة التي تأخذها ابنة خيرت الشاطر ثمنها يقدر 5900 جنيه كل أسبوعين تقريبا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي لحقوق الإنسان: 5900 جنيه سعر حقنة ابنة خيرت الشاطر كل أسبوعين داخل السجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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