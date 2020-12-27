متحدث الوزراء يكشف لكلمة أخيرة تفاصيل قرار إلزامية إرتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء اليوم الأحد، بشأن مواجهة فيروس كورونا والقرارات التى ستتبعها خلال ساعات من مجلس الوزراء، ووزارة العدل، صدرت وفقًا لصحيح القانون ومن صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق.





وتابع "سعد"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: أنه يمكن الطعن على القرارات فهذا حق قضائى لكن فى النهاية لن يجدى الطعن فى مثل هذه الإجراءات، كونها صادرة مع صحيح قانون العقوبات.

وكشف أن قرار مجلس الوزراء، بإلزامية إرتداء الكمامة فى ظل الجائحة، وما نص عليه من عقوبات صدر وفقًا لقانون الطوارئ لكن آلية التطبيق والإنفاذ عبر تدرج الغرامات من خمسين جنيه حال السداد الفورى للعقوبة أو 100 جنيه فى حال العرض على النيابة نهاية بغرامة 150 جنيه فى حال الإحالة للمحاكمة فهى صدرت وفقًا لنصوص قانون العقوبات فى التصالح فى المخالفات.

كما كشف، أن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح ساينوفارم الصينى، يعود لأسباب لا تخص مصر وحدها بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية، لأنها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولًا حول اللقاح حتى يكون بوسع الشركة القيام بعملية التوريد.

وأوضح أن النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصينى ستصل خلال أيام، مؤكدًا أن الحكومة لا تعمل فقط على اللقاح الصينى فقط بل على ثلاث شركات مختلفة يأتى الصينى فى مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطانى، والثالث فايزر الأمريكى.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".