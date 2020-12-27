الأزهر للفتوى يوضح حكم استخدام لقاح كورونا إذا تضمن مشتقات من دهن الخنزير

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيانه، اليوم الأحد، إن الأصل فى الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء فى الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة.

وذكر المركز أنه من الضرورة الوقاية من الأمراض فيباح تناول ذلك اللقاح، لكن بشروط:" هى أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه".

ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة.

وشرح المركز فى بيانه تفصيلًا : أن الشرع الحكيم قد حثنا على الأخذ بالأسباب، وطلب التداوى، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ بأن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواء، ففى صحيح الحديث قال ﷺ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ" [أخرجه أبو داود]

وتابع :"من ثم فإن بذل الجهود واستنفاد الوُسع فى كل دول العالم لتحصين الشعوب من ذلك الوباء اللعين أمرٌ واجب، بل فيه تحقيق وتفعيل لمقاصد الشريعة، وحيث إن اللقاح الذى توصلت إليه بعض شركات الأدوية وثبتت فاعليَّته، يتردد أنه يشتمل فى بعض مكوناته على مشتقات من خلايا الخنزير، فإنه إن ثبت ذلك، وتعين ذلك اللقاح وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته والتخفيف من آثاره بأن لم يوجد لقاح آخر خال عن المحظور فإنه فى ظل واقع الحال الآن، من ضرورة أو حاجة عموم البشرية إلى ذلك اللقاح".

ونوه المركز أن الأزهر الشريف يفتى بجواز التطعيم به؛ لما يلى:

1- أن الله تعالى قد أباح الميتة للمضطر، مع بقاء جميع عناصر النجاسة فيها، فإنه مع انتفاء معظم هذه العناصر أو جميعها، فى حال تصنيع لقاح من بعض مشتقات الخنزير، تكون إباحته حال الاضطرار أولى، قال تعالى: "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ". [البقرة: 173]

2- أنه إذا تحققت مفسدتين روعى أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررًا، ومن المعلوم أن مفسدة تعريض النفس للإصابة بالمرض أعظم من مفسدة تناول ما هو مشتمل على شيء من المحظور، فساغ دفع الأولى بالثانية.

3- أن الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة الأشباه والنظائر للسيوطى ص 88، وحاجة عموم الشعوب إلى التحصين من هذا الوباء عامة؛ فيكون لها حكم الضرورة شرعًا.

وأكد أنه إذا توصلت البشرية إلى لقاح يخلو من المحظور تعين على المسلمين تحصيله واستخدامه؛ اعتمادًا على قاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق"، وقاعدة: "ما جاز لعذر بطل بزواله".

ويوصِّى الأزهر الشريف المراكز البحثية ببذل الجهود لإنتاج لقاح لا يشتمل على شئ من المحظور شرعًا.