فيديوجراف.. جهود التضامن فى مواجهة أزمة كورونا خلال عام

جدة - نرمين السيد - أجرت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من التدخلات لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى موجته الأولى منذ بداية الأزمة، وسخرت الوزارة كل جهودها لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى خدماتها الموجهة للمستشفيات.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود التضامن فى مواجهة أزمة كورونا خلال عام:- وقدمت الوزارة، العديد من التسهيلات، للمواطنين، وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات موحدة لتسجيل جهود الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية، وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية.

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