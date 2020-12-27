خلال اجتماع المحافظين .. مدبولى يشدد على الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، موضحاً أنها تضمنت إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، مضيفاً أنها تضمنت كذلك وقف أى فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، و أن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

تنفيذ الغرامة الفورية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن القرارات التى تم الاتفاق عليها تضمنت أيضاً تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للاجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة قيام كل محافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مجدداً التكليف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد المقبل أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل مع دور المناسبات التى يثبت مخالفتها، والتى تتبع جهات فى الدولة، من خلال إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

وفى إطار التعامل مع أى مستجدات تتعلق بأزمة فيروس كورونا، شدد مدبولى على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية فى عملها، والاستمرار فى تقديم الخدمة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، كما وجّه بقيام المحافظين بالمرور الدورى على المستشفيات، وإعلان أسماء وعناوين جميع المستشفيات التى تقوم بخدمة مرضى فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أشار مدبولى إلى ما تمت الموافقة عليه مؤخراً بشأن قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق "الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحى" بإعادة الشئ لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعى للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التى تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التى بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كل المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

وحول مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق المشروع، الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قريبا، وفى هذا الصدد، وجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعى التى ستتولى إقامة محطات التموين فى المحافظات.

وفى سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التى مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات، حيث سيتم التنسيق بين وزيرى التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التى مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى، وهو ما يسهم فى تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، فى الوقت الذى أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعى بوفرة.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير أراض لإنشاء محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وكذا أراضى تجميع وتخريد السيارات القديمة، كما أنها تعمل على تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

تطوير قرى الريف المصرى

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عُقد اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض مشروعات تطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية، منوهاً إلى أن الرئيس وجه بتنفيذ ذلك من خلال عدد من المراحل، على أن يبدأ التنفيذ خلال الشهر المقبل، وهو ما سيسهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى جودة الحياة لأهالينا فى الريف، حيث سيستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، سيتم توفير خدمات متكاملة لهم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيكونان مسؤولين عن كل المبانى الإنشائية، وطالب المحافظين بمتابعة عملية التنفيذ، على أن يكون هناك تنسيق تام مع الجهات المنفذة.

اشتراطات البناء

وخلال الاجتماع عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريباً، مشيراً إلى أن تلك الضوابط ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.