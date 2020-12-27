حالة وحيدة للنجاة من غرامة مخالفة ارتداء الكمامة الفورية.. اعرف التفاصيل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها هدف من تطبيق إجراءات احترازية تراعى الوضع الوبائى وفى نفس الوقت لا تؤثر على النشاط الاقتصادى، وذلك لأننا دولة تعتمد على سواعد أبنائها ونشاطها الاقتصادى في الحياة، لافتا إلى أن هناك فئات كثيرة من الشعب عانت كثيرا نتيجة الغلق في الموجة السابقة لفيروس كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أخر النهار»، على فضائية «النهار»، مع الإعلامى محمد الباز، أنه لن يتم تطبيق الغرامة الفورية لمخالفى ارتداء الكمامة على المارة في الشارع، مضيفا أن ارتداء الكمامة ليس إلزاميا لمن يستقل سيارته. ولفت إلى أن العقوبة التي تطبق بشكل فورى من الأحد المقبل 50 جنيها سيكون لها أثر كبير وهو ما نستهدفه، مشيرا إلى أن وزير العدل يحدد في كل جهة من يمنحوا حق الضبطية القضائية، وتأخير التطبيق بسبب الجزء اللوجيستى حيث حاليا في مرحلة طباعة الإيصالات.

وأشار إلى أنه إقامة سرادق العزاء في الشارع غير مسموح به، مضيفا أن قرار رفع الغياب في المدارس أراح الكثير من المواطنين. وأوضح أننا ننتظر نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم، وسيتأخر الأمر لبضعة أيام، وعندما تصل الجرعات ستعلن وازرة الصحة عن جدول التطعيمات والفئات المستهدفة، ويتم إرسال رسالة هاتفية لهم، موضحا أنه يتم فتح قنوات لثلاث شركات عالمية لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات، بالإضافة إلى 20 مليون جرعة في النصف الأول من العام المقبل.