متحدث الحكومة: اللي هيرفض الـ 50 جنيه غرامة الكمامة هيدفعهم 150

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تطبيق غرامة 50 جنيها فورية على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، صادر منذ خمسة أشهر تحديدًا في الثلاثين من مايو الماضى، وحدد الأماكن وهى "الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك".

أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن المواطن الذى يرفض تسديد غرامة عدم ارتداء الكمامة، سيحال فورًا إلى النيابة العامة، متابعًا: "متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة 50 جنيهًا بل 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه القرارات الخاصة بالغرامات ستفرض بواقع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال 24 ساعة وسيتم تحديد آليات تطبيق القانون، موضحًا: "القرار سيصدر خلال 24 ساعة من مجلس الوزراء، وسيحدد آليات المخالفات في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعقبه قرار من وزارة العدل خلال 48 ساعة ليحدد القائمين على الضبطية ومن لهم حق الضبطية الحكومية سواء في الأماكن الحكومية أو غيرها من الأماكن العامة".