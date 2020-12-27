الفلاحين: ندعو كل المصريين للالتفاف نحو القيادة السياسية ضد دعاة التخريب

هنأ حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و الشعب المصرى العظيم، بالعام الميلادى الجديد 2021.
وقال عبد الرحمن ، في بيان له اليوم الاحد: " يسعدني بالاصالة عن نفسي وبالانابه عن جموع الفلاحين ان اقدم للزعيم عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومه المصريه والشعب المصري العظيم اسمي آيات التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021
وتمنى ان يكون عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والعالم أجمع، متطلعين ان يكون عام خير وازدهار لمصرنا الغاليه ، ومتوجها بتهنئة خاصة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد"
وأضاف ابوصدام : "ندعو الله ونحن نستقبل هذا العام الجديدا أن يحفظ كامل تراب مصر وان يديم علي المصريين نعمة الامان والاستقرار وان يحفظ كل مؤسساتنا الوطنية من اي سوء" .
وناشد كل المصريين للالتفاف نحو القياده السياسيه والوقوف صفا واحدا ضد دعاة التخريب ومروجي الفتن والاشاعات من اعداء مصر المغرضين
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