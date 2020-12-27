الصحة: رامي رضوان تبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تبرع الإعلامي رامي رضوان ببلازما الدم في المركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وأعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19، قائلًا: «الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدًا كثيرًا، تأكدت إصابتي بكورونا».
وقال رضوان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله، ولا داعي للقلق، لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري».
وأضاف: «أنا ملتزم بالتباعد والكمامة، إنما لجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، ومعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم».
وتابع: «كله يلتزم أكتر من الأول، الأعداد بتزيد الرسمي وغير الرسمي، والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم، ربنا يسلمكم جميعًا من أي شر».
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