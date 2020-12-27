مدير تعاقدات سانت إيتيان يفجر مفاجاة بشأن مصطفي محمد

صرح جوليان كوردونيي مدير التعاقدات بنادي سان إيتان الفرنسي" أن ناديه تقدم بالفعل بعرض لضم مهاجم الزمالك مصطفي محمد" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف " مصطفي لاعب جيد جدا ، وتقدمنا بعرض لضمه، وننتظر رد الزمالك علي العرض المقدم"

وأردف جوليان كوردونيي علي طلب الزمالك بالحصول علي مبلغ 5 مليون يورو من أجل الإستغناء عم مصطفي محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة " نحن مازلنا في مرحلة التفاوض ولا يمكنني التعليق علي هذا" .

يذكر أن أحد المصادر داخل الزمالك قد صرح سابقا " أن الزمالك لم يتلق عروض رسمية بل كانت شفهية"

وواصل سان تيان الفرنسي الضغط علي إدارة الزمالك، من أجل التعاقد مع مهاجم النادي محمد مصطفي صاحب ال23 عام مهاجم الفريق الأبيض والمنتخب المصري.

ورفع النادي الفرنسي عرضه الي 4 مليون دولار للحصول علي خدمات مهاجم المنتخب الأولمبي والموهبة المصرية الصاعدة.

وكان سان تيان قد تقدم بعرض سابق بقيمة 2 مليون دولار، وتم قبوله بالرفض من قبل مجلس إدارة الأبيض، ليرفع النادي الفرنسي المقابل المادي علي أمل الموافقة من جانب مسئولي الزمالك.

ومن المنتظر وصول العرض للزمالك، ومناقشته من قبل مسئولي الأبيض، قبل الرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض ، قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

أعلن أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل.

وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعس "تويتر": "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة

وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".

قرار الزمالك



وأصرت إدارة الزمالك ولجنته الفنية أن يستمر مصطفى محمد إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، التي من المقرر إقامتها في 23 يوليو من العام 2021، والتي تأهل لها المنتخب المصري الاوليمبي، بعدما فاز بأمم أفريقيا، والتي حصل فيها مصطفى محمد على لقب هداف البطولة.

واتضح أن مصطفى محمد غير راضٍ هو الآخر بقرار نادي الزمالك، والذي كان مدعوما بحاجة الزمالك إليه في الوقت الحالي، وأن فرصة وجود عرض من نادي أوروبي كبير، ستزيد مع تألقه في الأوليمبياد.

الزمالك يورط نفسه



وتعد المشكلة الرئيسية هي أن نادي الزمالك خرج من الانتقالات الصيفية الماضية خالي الوفاض تقريبا، حيث لم يبزم أي صفقا، سوى حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن القادم من نادي الصفاقسي التونسي، وغير ذلك، اعتمد نادي الزمالك على لاعبيه المعاريت، حيث أعاد كل من أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر المعار سابقا لسموحة، محمد أشرف "روقة" المعار سابقا لطلائع الجيش، وحميد أحداد الذي أعير إلى الرجاء المغربي.

عرض سانت إيتيان



وتلقى نادي الزمالك عرضا منذ أيام من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي طلب ضم مصطفى محمد مقابل مبلغ 2 مليون يورور، وهو المبلغ الذي رآه الزمالك غير مناسب لمواصفات وإمكانيات هداف أمم أفريقيا للشباب العام الماضي.

وأبلغ نادي الزمالك، مهاجمه الشاب أنه لن يقبل بعرض أقل من 6 مليون يورو، مقارنة بالمبالغ التي تدفع هذه الأيام، ترى إدارة نادي الزمالك، أن أي مبلغ يقل عن 6 مليون يورو، لن يكون مناسبا لقيمة مصطفى محمد، وقيمة نادي الزمالك.

وأكد مصطفى محمد لمسئولي الزمالك أنه تنازل عن فرصة احترافه في الانتقالات الماضية، عندما تمسك به مجلس إدارة الزمالك السابق، وشرط عليه إنتهاء دوري أبطال أفريقيا، حتى يتم الموافقة على رحيله، وأنه ليس على استعداد للتنازل مرة أخرى

