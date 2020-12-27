فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 على موقع المصرية للاتصالات.. خلال أيام

تعلن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 خلال الأيام المقبلة وفي الغالب في 15 يناير 2021 ويستمر الدفع والاستعلام لمدة شهر ثم بعدها تطبق المصرية للاتصالات العقوبة، حيث أن تظهر المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضى كل 3 شهور أي بصفة ربع سنوية "يناير – إبريل – يوليو –أكتوبر"، يوضح دوت الخليج خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021

يوضح دوت الخليج خطوات استعلام فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 على موقع المصرية للاتصالات من خلال التالي:• ادخل• أضغط على فواتير التليفون الأرضي.• أكتب رقم الخط الأرضى .• سجل كود المحافظة.• أضغط على استعلام الفواتير.

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والجدير بالذكر أن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 على موقع المصرية للاتصالات يتم الاستعلام عنها مجانًا، ووفرت الشركة شهر للاستعلام عن الفاتورة حتى يتمكن العملاء من الاستعلام والدفع بفترة مناسبة.