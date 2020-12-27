فيديو.. رزق نصرالله لـ دوت الخليج: أسعى للانضمام إلى لجنة الشئون العربية.. والمشاريع القومية نفخر بها

قال النائب رزق نصرالله، عضو مجلس النواب، هناك العديد من المشاريع القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال الفترة المقبلة، مثل مشروع الطاقة النووية، وميناء جغبوب.
وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، هناك العديد من المشاريع نٌفذت على الساحل الغربى، لجمهورية مصر العربية، وهذا يعبر عن إرادة قوية فى التنمية، كما أكد أنه يسعى الانضمام إلى لجنة الشئون العربية.
جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا
ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
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