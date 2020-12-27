فيديو.. رزق نصرالله لـ دوت الخليج: أسعى للانضمام إلى لجنة الشئون العربية.. والمشاريع القومية نفخر بها

قال النائب رزق نصرالله، عضو مجلس النواب، هناك العديد من المشاريع القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال الفترة المقبلة، مثل مشروع الطاقة النووية، وميناء جغبوب.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، هناك العديد من المشاريع نٌفذت على الساحل الغربى، لجمهورية مصر العربية، وهذا يعبر عن إرادة قوية فى التنمية، كما أكد أنه يسعى الانضمام إلى لجنة الشئون العربية.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.