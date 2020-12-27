فيديو. .أحمد الشريف لـ دوت الخليج: هناك العديد من القوانين تحتاج إلى إعادة نظر.. ولابد من تفعيل الأدوات الرقابية

قال النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، هناك العديد من القوانين التى تحتاج إلى إعادة نظر، مثل قانون التصالح، وقانون التأمين الصحى الشامل، ودورنا تفعيلها على الأرض.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال حديثها لـ دوت الخليج، نسعى للمساهمة فى الرقابة من خلال تقعيل أدواتنا الرقابية، بجانب المجهود الكبير الذى تنفذه هيئة الرقابة الإدارية.

ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.

ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.

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أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.