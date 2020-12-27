تصريح صادم.. رئيس الزمالك الجديد: الأهلي نادي البطولات الحقيقي!

صرح المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك خلفا للمستشار أحمد بكري الذي وفاته المنيه، أن اللجنة تسعي لحل جميع ازمات الزمالك وفي حالة إنعقاد مستمرة لمناقشة الملفات المهمة للنادي.

وقال رئيس الزمالك عبر مداخلة تلفزيونية" الزمالك قادر علي تخطي هذه المرحلة الصعبة، وأن نادي الزمالك بتاريخه وبطولاته قادر علي تخطي هذه الازمة قائلا" الزمالك عمره مايهتز".

وأضاف "أن اللجنة منذ صدور قرار بتعينها وهي تنوي عقد مجموعة من الإجتماعات في الفترة القادمة، وجارى تدبير بعض الموارد المالية لتساعد اللجنة للسير قدما لصالح نادى الزمالك".

ووضح رئيس الزمالك الجديد عن سؤاله عن تهنئة النادي الأهلي" النادي الأهلي نادي كبير، ونادي بطولات، ونهنئ الخطيب علي هذة الجائزة، مؤكدا أن الزمالك أيضا نادي كبير ونادي بطولات ، ولا يمكن أن يستغني الأهلي عن الزمالك ، ولا يستغني الفارس الأبيض عن القلعة الحمراء ، ووجود كلاهما بقوة يزيد من حالة الشغف والقوة للدوري المصري.

المدعي العام العسكري.. ما لا تعرفه عن رئيس الزمالك الجديد؟ كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات الماضية، عن تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي في منصب رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وكان المستشار أحمد البكري الذي تم تعينه رئيساً للجنة التي تُدير نادي الزمالك، قد توفي منذ أيام،

لذلك يستعرض لكم "دوت الخليج" معلومات عن رئيس القلعة البيضاء الجديد..

من هو عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك؟ - مواليد 16 ديسمبر 1957 - محافظة القاهرة. - تخرج من كلية الحقوق عام ١٩٧٨- ثم التحق بالكلية الحربية "ضباط متخصصين". - حصل على ماجيستير المعاملات الدولية القانوينة التجارية واللوجيستيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تدرج بالوظائف القضائية بالنيابة والمحاكم العسكرية حتى تولى منصب المدعي العام العسكري. - عُين رئيساً لهيئة القضاء العسكري حتى عام ٢٠١٩. - شغل منصب مساعد وزير الدفاع. - عُين عضواً باللجنة القضائية التي تُدير نادي الزمالك بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٠ - حتى تولى رئاسة النادي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٠ خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري.

وبعد توليه رئاسة إدارة نادي الزمالك، قال المستشار عماد عبدالعزيز "إن شاء الله ربنا يكرم اللجنة والجميع متكاتف من أجل إعلاء إسم نادي الزمالك ويتواجد في مكانته الطبيعية".

ووجه رسالته "أقول لجماهير نادي الزمالك اطمئنوا، نحن هنا من أجل اسعادكم وتحقيق رغباتكم، جميع أعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية ولجنة الكرة، كل ما يشغلنا هو اسعاد جماهير الزمالك".