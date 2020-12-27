فيديو.. محمد سلطان لـ دوت الخليج: التركيبة السياسية للبرلمان المقبل متنوعة.. ولجنة حقوق الإنسان الأقرب لي

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 يضم كوكبة من الشباب والسيدات وجميع فئات المجتمع، وأيضًا ممثلى الأحزاب، وهذا يعبر عن تنوع كبير فى التركيبة السياسية للمجلس.

وتابع عضو مجلس النواب خلال حديثه لـ دوت الخليج، سنعمل على دعم العديد من القوانين التى تخدم الاقتصاد المصرى، للمساهمة فى النمو والتطور.

وأكد النائب عن حزب مستقبل وطن، أنه الأقرب للانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، لكن سيتشاور مع الحزب أولًا قبل أخذ القرار النهائي.