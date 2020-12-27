بعد تعافيه من كورونا.. الإعلامي رامي رضوان يتبرع بـ"البلازما"

أوضحت وزارة الصحة، قبل قليل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تبرع الإعلامي رامي رضوان اليوم بالبلازما، في المركز القومي لنقل الدم، وذلك بعد إصابته وتعافيه مؤخرًا من فيروس كورونا. وظهر رامي في الصور أثناء عملية نقل الدم.



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