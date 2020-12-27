حقق بيراميدز الفوز الأول في الدوري علي حساب سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت علي ملعب السويس وأنتهت نتيجتها بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.
أحرز علي جبر مدافع الفريق الهدف الاول في الدقيقة 14، بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد، بعرضية متوسطة الإرتفاع إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من جميع مدافعي سيراميكا كليوباترا ووصلت لعلي جبر المتمركز وحيدا، دون أي رقابة أمام المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.
ارتقى بيراميدز للمركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز اليوم وتعادل الزمالك في الجولة الماضيه.
وظل سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بفوزيين سابقين.
أول فوز لبيراميدز في الدوري المصري لموسم 2020 -2021 بعد مرور جولتين من الدوري علي حساب سيراميكا بهدف نظيف.
أول هزيمة لسيراميكا كليوباترا تلقى سيراميكا كليوباترا أول هزيمة في الدوري المصري علي يد بيراميدز بعد تحقيق الإنتصار في المبارتين السابقتين علي حساب البنك الأهلي والإنتاج الحربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يحقق أول انتصار ويلحق بسيراميكا الهزيمة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.