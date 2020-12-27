بيراميدز يحقق أول انتصار ويلحق بسيراميكا الهزيمة الأولى

حقق بيراميدز الفوز الأول في الدوري علي حساب سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت علي ملعب السويس وأنتهت نتيجتها بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

أحرز علي جبر مدافع الفريق الهدف الاول في الدقيقة 14، بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد، بعرضية متوسطة الإرتفاع إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من جميع مدافعي سيراميكا كليوباترا ووصلت لعلي جبر المتمركز وحيدا، دون أي رقابة أمام المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

ارتقى بيراميدز للمركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز اليوم وتعادل الزمالك في الجولة الماضيه.

وظل سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بفوزيين سابقين.

أول فوز لبيراميدز في الدوري المصري لموسم 2020 -2021 بعد مرور جولتين من الدوري علي حساب سيراميكا بهدف نظيف.

أول هزيمة لسيراميكا كليوباترا تلقى سيراميكا كليوباترا أول هزيمة في الدوري المصري علي يد بيراميدز بعد تحقيق الإنتصار في المبارتين السابقتين علي حساب البنك الأهلي والإنتاج الحربي.