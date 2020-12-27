فيديو.. محمد رضا البنا لـ دوت الخليج: البرلمان المقبل سيكون عند حسن ظن الجميع.. وسأنضم إلى لجنة الإسكان

قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المقبل سيكون عند حسن ظن الجميع، وسيقدم مردود قوى لخدمة جميع المواطنين.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، سأنضم إلى لجنة الإسكان، لأهمية مشاريع الإسكان الكبيرة فى مصر، وتناول ما يتعلق بالتطوير العقارى ومناقشة قانون التصالح.

