فيديو.. أحمد على إبراهيم: أتمنى أن يلبى المجلس المقبل طموحات المصريين

قال النائب أحمد على إبراهيم،عضو مجلس النواب، اتمنى أن يلبى المجلس المقبل طموحات المصريين، ويعبر عن مشاكلهم، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك حالة من التوازن بين الدور الرقابي والتشريعي.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، إلى أن هناك نسبة كبيرة من المرأة، هى الأكبر فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، كما أكد عن رغبته الانضمام إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.

