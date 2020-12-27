بوادر أزمة صلاح.. تقييم صادم للفرعون في مباراة ليفربول ووست بروميتش

حاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي علي تقييم ضعيف في مباراة الفريق اللندني ضد وست بروميتش اليوم في الدوري الإنجليزي.

وتعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأنفيلد بهدف لهدف، أحرز ساديو موسيماني الهدف الأول وتعادل وست بروميتش في الدقيقة 83.

وأكمل محمد صلاح المباراة طوال الـ 90 دقيقة سنحت له فرصتين محققتين ولكن لم يسجل، وظلت عقدة وست بروميتش مستمر للنجم المصري دون تحقيق الفوز.

وطبقا لشبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم ضعيف وصل ل 6.1 من 10 وصرحت الشبكة أن صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 5.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 93 %.

وكسب صلاح في المراوغات مرة واحدة، وكذلك مرة في الصراعات الهوائية فقط، وفقد الاستحواذ على الكرة خمس مرات ، وصوب صلاح طوال مشاركته ثلاث تسديدات جمعيهم خارج المرمى.

أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم في الدوري الانجليزي

أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش ،أحرز ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون في المباراة ألتي أقيمت بين الفريقين اليوم علي ملعب الأنفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف. سجل ماني الهدف في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من جويل ماتيب إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ساديو بالصدر بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت يمين المرمى ليسجل الهدف الأول للريدز.

وأبى أولواسيميلوجو أجاي مهاجم بروميتش، نهاية المباراة قبل إحراز التعادل لوست بروميتش بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها أولواسيميلوجو أجاي برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش

ظل الفريقان محافظان علي نتيجة التعادل قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا نهاية المباراة وإستمرار الليفر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ولكن إستمرار عقدة وست بروميتش للنجم المصري محمد صلاح.

يذكر أن وست بروميتش حقق التعادل بنتيجة هدف لهدف مع ليفربول سجل الاول للريدز ساديو ماني نجم الفريق السنغالي، وأحرز التعادل أجاي في الدقيقة 83، وبهذا التعادل أرتفع رصيد الريدز ل32 نقطة في صدارة الترتيب كما هو .

فيما ظل ويست بروميتش ألبيون في المركز قبل الاخير برصيد 8 نقاط فقط، وبفارق 6 نقاط عن شيفلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 2 نقطة.

وبهذا الإنتصار ظل النجم المصري محمد صلاح في عقدة بعدم تحقيق الفوزبعد 3 مواجهات سابقة لم يستطع فيها الفرعون المصري تحقيق الفوز علي الفريق الإنجليزي حيث خسر في مرتين وكان التعادل حاضرا في اللقاء الثالث ليصبح لقاء اليوم هو التعادل الثاني بين الفريقين.