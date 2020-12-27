فيديو.. أبانوب عزت لـ دوت الخليج:أتمنى الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية.. ومجلس 2015 يستحق الشكر

قال النائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب، إن برلمان2015 خاض العديد من التحديات الصعبة خلال فترة انعقاده، ويستحق الشكر على ما قدمه خلال الفترة الماضية.
وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، أشعر بالفخر كونى أصغر نائب فى البرلمان، وأتمنى الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية.
جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.
ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) أيام بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح بإجمالى عدد 90 نائبا.
ويوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ باجمالى عدد108 نواب.
أما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.
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