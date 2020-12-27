فيديو.. أبانوب عزت لـ دوت الخليج:أتمنى الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية.. ومجلس 2015 يستحق الشكر

قال النائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب، إن برلمان2015 خاض العديد من التحديات الصعبة خلال فترة انعقاده، ويستحق الشكر على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، أشعر بالفخر كونى أصغر نائب فى البرلمان، وأتمنى الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية.

جاء ذلك فى حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استلام كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدًا علي أن وجوه جديدة كثيرة في برلمان 2021 سيجعل المزيد من الأفكار الأكبر والإثراء للعملية السياسية والبرلمانية في مصر.