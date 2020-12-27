بعد انتهاء مهلة الإعفاء الخميس المقبل.. بنك CIB يحدد رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM

أعلن بنك CIB عن رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM وذلك بعد انتهاء مهلة الإعفاء التى حددها البنك المركزي، بشأن رسوم الإستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف ATM للبنوك، كأحد الإجراءات التى قام بإتخاذها، منتصف مارس الماضى، فى مواجهة فيروس كورونا، وكان بنك CIB من أولى البنوك التى طبقت الاعفاء.

رسوم بنك CIB

يرصد دوت الخليج رسوم بنك CIB على السحب والإيداع من ماكينات البنك على النحو التالي:

• الرسوم على حركة السحب الواحدة: 20 جنيه.

• رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيه

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ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن الخدمات التى يقدمها بنك CIB لعملائه باستمرار والتعاملات المصرفية وأسعار العملات.

