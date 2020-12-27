أعلن بنك CIB عن رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM وذلك بعد انتهاء مهلة الإعفاء التى حددها البنك المركزي، بشأن رسوم الإستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف ATM للبنوك، كأحد الإجراءات التى قام بإتخاذها، منتصف مارس الماضى، فى مواجهة فيروس كورونا، وكان بنك CIB من أولى البنوك التى طبقت الاعفاء.
رسوم بنك CIB
يرصد دوت الخليج رسوم بنك CIB على السحب والإيداع من ماكينات البنك على النحو التالي:
• الرسوم على حركة السحب الواحدة: 20 جنيه.
• رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيه
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ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن الخدمات التى يقدمها بنك CIB لعملائه باستمرار والتعاملات المصرفية وأسعار العملات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتهاء مهلة الإعفاء الخميس المقبل.. بنك CIB يحدد رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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