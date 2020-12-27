إنفوجراف.. الرئيس السيسى يطلق المرحلة الثانية لحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة:- يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

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