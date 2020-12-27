فيديوجراف.. التضامن فى 2020.. نشاط مكثف لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الفيديوجراف التالى جهود الوزارة لتوفير الحياة الاجتماعية للمواطنين:- ملف الحماية الاجتماعية، من الملفات التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى، أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التى تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التى تعانى من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعى.

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