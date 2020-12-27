أجندة الرئيس 2020..مؤتمر مصر الدولى للبترول بمشاركة 14دولة وافتتاح مصنع فى فبراير

تضمنت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير من عام 2020، عدد من المشاركات وافتتاح المشروعات المهمة، وجاءت كالتالى:
- في 11 فبراير.."مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول"، وشعاره احتياجات الغد من الطاقة، بحضور 14 دولة و450 شركة عالمية، حيث إن إجمالى المشروعات 237 مشروع، تنفذه 20 وزارة، في 10 محافظات، و27 هيئة، و12 جامعة، بقيمة 25 مليار و860 مليون جنيه.
ـ في 17 فبراير..افتتاح مصنع 300 الحربى (بداية تشغيل مشروعات جديدة للإنتاج الحربى).
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