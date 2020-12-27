الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية عموض واقعة اختفاء ثلاث شقيقات بالغربية، حيث تبين من التحريات هروبهن من المنزل بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية.

تعود الواقعة عقب تلقي قسم ثالث المحلة بلاغا من موظف بقيام كريماته حاصلة على ليسانس آداب 24 سنة، و23 سنة حاصلة على ليسانس حقوق، و14 سنة طالبة؛ بجمع أمتعتهن وترك المنزل وعلل ذلك لرغبته في ارتباط الأولى بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.

ورصدت المتابعة الأمنية بتاريخ 25 ديسمبر من تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الأجتماعي تحت عنوان (إختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة -أين ياسمين ونرمين وندا) وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الغربية من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرها، وعلل سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته في تزويجهن من أشخاص لا يرغبن في الزواج منهم. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.