عاشور حكما لمباراة الزمالك وسموحة.. وجريشة يدير لقاء الأهلي والاتحاد

استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على استاد «الأهلي we السلام».
بينما استقرت اللجنة على تعيين محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك وسموحة على استاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز. وتعد مباراة الغد هي المواجهة رقم 23 لجهاد جريشة مع الأهلي، حيث كانت آخر المواجهات التي أدارها الحكم للمارد الأحمر أمام وادي دجلة في الجولة الرابعة والعشرين من الموسم الماضي للدوري.
وخلال 22 مباراة أدارها جريشة للمارد الأحمر حقق الأهلي الفوز في 15 مباراة بينما انتهت مباراتين بالتعادل وخسر الأهلى 5 مباريات مع صافرة جهاد جريشة.
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