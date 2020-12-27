مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السويسرية قادمة من جنيف ..صور

استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية السويسرية Swiss International Air lines القادمة من جينيف، وكان على متنها ١٢٦ راكبا.
وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود، إضافةً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.
وكذا التنسيق لإنهاء إجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل pcr التى يحملها الركاب أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم الى مدينة الغردقة.
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