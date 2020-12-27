انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية عن موعد صرف معاشات يناير 2021، وذلك لحوالي 10 مليون و500 ألف من أصحاب المعاشات، وقد أكد رئيس الهيئة السيد اللواء جمال عوض على جاهزية جميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية لصرف الشريحة الأولى لما يقرب 2 مليون و400 ألف مستفيد ومستحق للمعاش.

موعد صرف معاشات يناير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة

كما سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة مع معاشات شهر يناير 2021، وتُعد هذه هي الدفعة الثالثة، على أن يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة بداية أبريل 2021، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بصرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات، بعدما أقرت محكمة القضاء الإداري أحقيتهم في صرفها.

وبحسب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض، فإن موعد صرف معاشات يناير 2021، هو يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، وذلك للشريحة الأولى لعدد 2 مليون و400 ألف مستحق للمعاش، على أن يتم صرف باقي الدفعات تباعاً كما هو معتاد كل شهر.

اقرأ أيضاً:

توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من يناير 2021 والحسم خلال أيام

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2021

ووفق رئيس الهيئة فإن التكلفة الإجمالية للدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة وكذلك معاشات شهر يناير 2021، تقدر بـ25 مليار جنيه مصري، منهم 18 مليار جنيه تكلفة المعاشات عن شهر يناير، و7 مليار تكلفة العلاوات الخمسة.