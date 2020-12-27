صبورة السيد تطلق حملة لمواجهة الشائعات بزيارة المشروعات القومية

أطلقت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب المنتخب، مبادرة "انجازات بلدنا"؛ هدفها غرس روح الوطنية فى الأجيال الجديدة، عبر زيارة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وذلك لمواجهة الشائعات والأكاذيب التى تشنها الجماعات الإرهابية.

واصطحبت عضو مجلس النواب، خلال زيارة لها اليوم الأحد، عدد من الشباب والأطفال فى اعمار مختلفة، فى زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسط إجراءات احترازية شديدة للوقاية من فيروس كورونا، وتفقد الشباب، مقر مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية، وأبراج العاصمة وعدد من المشروعات القومية، وسط شرح لأهمية هذا المشروع القومى من القائمين، بالنسبة لمصر والأجيال القادمة.



وقالت صبورة السيد، فى تصريحات لها، إن الدولة المصرية تواجه حربا شرسة عبر الشائعات والأكاذيب، لتقليل من شان الإنجازات التى تقوم بها الدولة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن هنا لابد أن تكون المواجهة بالفكر بأساليب علمية تربوية، لاحتواء الشباب من الفكر المتطرف، وغرس قيم الوطنية والتسامح فيهم .

وأوضحت السيد، أن تعليم الأطفال خاصة وإقناع الشباب عامة يكون عبر وضعهم فى أرض الواقع، ليحكموا بأنفسهم على الحضارة الجديدة لمصر من مشاريع قومية عظيمة تضاهي الحضارة المصرية القديمة، مشددة على ضرورة أن يتبنى الجميع زيارات برفقة الشباب إلى هذه مواقع المشروعات القومية، مع الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

