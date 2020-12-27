رسوم البنك العربي الأفريقي على السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

حدد البنك العربي الأفريقى رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف، بقيمة مناسبة لمختلف عملائه حيث أن تنتشر ماكينات atm البنك العربي الأفريقي في كل مكان على مستوي الجمهورية. رسوم البنك العربي الأفريقي الدولي

• الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات.

• رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات. اقرأ أيضًا.. البنك العربي الأفريقي يوضح الفرق بين شهادات ادخار اميرالد.. لو محتاج شهادة كبيرة

بطاقات البنك العربي الأفريقي

بطاقة 4U للهدايا: متوفرة بعدة تصميمات علي حسب احتياجك، ويتم تجديد البطاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ أخر إصدار لها، وتتضمن عدة مصروفات منها مصاريف الإصدار وبتكلفة سنوية.

بطاقة 4U للشباب: تضمن إدارة مصاريفك اليومية بتوازن يناسب ميزانيتك، فهي أكثر حفاظا على الأموال من النقدية وصلاحية البطاقة ثلاثة أعوام من تاريخ أخر إصدار وتشمل عدة مصاريف الإصدار والتكلفة السنوية أيضا والتي تبلغ حوالي خمسون جنيه.

بطاقة 4U للمصروفات المنزلية: تقوم بالتفرقة بين حسابات المنزل والحسابات الشخصية و صلاحية البطاقة ثلاثة أعوام من تاريخ أخر إصدار.

بطاقة 4U للانترنت: تتمتع بالخصوصية عن طريق التفرقة بين مشترياتك عبر الإنترنت ومشترياتك واحتياجاتك الأخرى، كما أنها متداولة خلال عدة مواقع

بطاقة 4U للسفر: تقدم البطاقة الحصول على عملة الدولار الأمريكي المتداولة عالميا بسهولة ويسر، كما أنها تجعلك تسيطر على احتياجاتك ومصروفاتك خلال السفر، صلاحية البطاقة هي عام من تاريخ إصدارها.



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