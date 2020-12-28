أكاديمية الأوقاف الدولية تنظم زيارة ميدانية للأئمة السودانيين المتدربين بها

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، اليوم الأحد، جولة ميدانية لبعض مساجد مصر العتيقة: الجامع الأزهر، ومسجد سيدنا الحسين "رضى الله عنه"، ومسجد عمرو بن العاص "رضى الله عنه"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





وفى بداية الجولة، زار المتدربون الجامع الأزهر الشريف، كما استمع المتدربون خلال زيارتهم لمسجد الحسين رضى الله عنه، إلى نبذة تاريخية عن بناء هذا المسجد العتيق، وطرازه المعمارى الفريد، كما انبهر المتدربون بمسجد عمرو بن العاص "رضى الله عنه"، والذى يحمل عبق التاريخ الإسلامى من الماضى إلى الحاضر، مستمعين لشرح عن تاريخ المسجد وعن الدور العظيم للمسجد فى نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطى المستنير.

وأعرب المتدربون السودانيون عن سعادتهم البالغة بالحفاوة والكرم، وبمساجد مصر وبعلمائها، وبما حققته وزارة الأوقاف من إنجازات برؤيتها الثاقبة فى مواجهة الفكر المتطرف، وتفنيد شبهاته.

من جانبه، قال الدكتور خالد حسينى عيسى كرم، إمام مسجد الحارة الثامنة بالخرطوم: إن زيارة اليوم من أفضل فقرات وبرامج هذه الدورة المشتركة بين أئمة الأوقاف المصريين والسودانيين، حيث مثلت إضافة حقيقية لمعارفنا، كما أنها عكست مدى عراقة وأصالة مصر العربية، فمصر بوابة العالم العربى والعالم الإسلامى.

وأضاف الدكتور إبراهيم التيجانى، بديوان عام وزارة الأوقاف بالسودان، أنه منذ الصغر كانت أمنيته زيارة الجامع الأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين "رضى الله عنه" ومسجد سيدنا عمرو بن العاص "رضى الله عنه"، وقد تحققت هذه الأمنية بتلك الزيارة، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف على إتاحة هذه الفرصة الطيبة.

وفى ذات السياق، أشاد الشيخ نزار محمد الحسن بهذه الزيارة بقوله: "يوم جميل" وقد أثلجت صدورنا وسررنا بها أيما سرور، فالأزهر منارة العلم الشرعى ومنبع العلوم ومرجعها أدام الله عزه ونفع به.

وأضاف الشيخ وليد حسين محمود إمام بالخرطوم أن من أجل أمنياته وأعظمها زيارته لمصر الحبيبة، وزيارة تلك الآثار الإسلامية العريقة.

كما أعربوا جميعًا عن سعادتهم البالغة بزيارتهم لديوان عام الوزارة وبلقائهم بقيادات الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشؤون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، كما تعرفوا على الهيكل الدعوى والإدارى بالقطاع الدينى مشيدين بالمبنى الفخم للديوان العام وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.