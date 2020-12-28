محافظ الشرقية يشدد على تفعيل منظومة المتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل دور الوحدات الفرعية للمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة لإزالتها فى المهد ومنع عودتها مره أخرى والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وللإرتقاء بالمظهر العمرانى والحضارى بالمدن واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى فى حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبدالمعطى مستشار المحافظ للمشروعات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإحكام الرقابة والسيطرة على حركة مركبات "التوك توك" داخل المدن وإلزام أصحابها بخطوط السير الممنوحة لها وذلك لإعادة الإنضباط للشارع وتسهيل الحركة المرورية. وطالب محافظ الشرقية رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار فى تحصيل المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن والأحياء وتفعيل دور أقسام الإيرادات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين المقصرين، لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

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