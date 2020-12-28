إنجازات مصر 2020.. افتتاح بشاير الخير 2 وخط المترو الرابع وإنشاء محاور خلال أغسطس

سجل حافل بالإنجازات سجلته الدولة المصرية خلال عام 2020، حيث تشير قائمة الإنجازات إلى أن الدولة تمكنت خلال شهر أغسطس من العام الجارى من إحداث تطوير جزئي بجامعة الإسكندرية، وإنشاء مزرعة سمكية بمفرخة الكيلو 21 بالإسكندرية، وإنشاء 7 كبارى علوية بمحور المحمودية، وافتتاح مشروعات توسعات إنتاج البنزين، والمرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمدينة برج العرب الجديدة، والمرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2. وتضمنت إنجازات الدولة خلال شهر أغسطس إنشاء مجمع صوامع غلال برج العرب، وإنشاء مسجد الفريق عبد المنعم رياض، وإنشاء محور أبو قير بالإسكندرية، تطوير محور المحمودية بالإسكندرية، إنشاء محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، إنشاء خط الشحن البحري والشمندورة البحرية الجديدة بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة، إنشاء نادى ماتريكس الرياضي بالغربية، تطوير مستشفى كلية الطب جامعة الإسكندرية، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، وضع حجر أساس محطة عدلى منصور التبادلية والقطار الكهربائى للعاصمة الإدارية الجديدة، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى.

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