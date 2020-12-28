رسوم السحب في ماكينات بنك القاهرة 7 جنيه

أكد بنك القاهرة أن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى لمختلف ماكينات بنك القاهرة المنتشرة في جميع المحافظات بقيمة 7 جنيه للسحبة الواحدة
بنك القاهرةكما حدد رسوم الاستعلام عن الرصيد بقيمة 5 جنيه.
والجدير بالذكر أن جاء تغير رسوم السحب والاستعلام في ماكينات الصراف الآلى بـ بنك القاهرة طبقًا قرارات البنك المركزي المصري، حيث أن تنتهى، الخميس المقبل، مهلة الإعفاء التى حددها البنك المركزي، بشأن رسوم الإستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف ATM للبنوك، كأحد الإجراءات التى قام بإتخاذها، منتصف مارس الماضى، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
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وفى حال عدم تجديدها، سوف تبدأ البنوك المصرية، الأحد المقبل، فى تفعيل هذه الرسوم مرة أخرى والتى تتراوح بين 3 إلى 20 جنيه للمرة الواحدة
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