ينشر دوت الخليج كافة تفاصيل فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الادخار بعد التخفيض حيث يواصل الكثيرون من العملاء بحثهم عقب قرار البنك الأهلي المصري منذ أيام إلغاء الشهادة البلاتينية ذات العائد 12% التي يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر "ربع سنوي" كما قرر تخفيض سعر الفائدة أو العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد 12%، التي يصرف عائدها كل شهر ليصبح 11% سنويا. 1- الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى للشراء: 1000جم ومضاعفاتها

- المدة: 3 سنوات

- سعر العائد: 11% شهري 2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير - الحد الأدنى للشراء: 1000جم ومضاعفاتها- المدة: 3 سنوات- سعر العائد: 11% شهري - الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

- المدة: 3 سنوات

- سعر العائد: 8.5% ربع سنوي 3- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري - الحد الأدنى للشراء :1000جم ومضاعفاتها

- المدة: 5 سنوات

- سعر العائد: 10.25% شهري اقرأ أيضًا.. البنك الأهلي المصري يخفض الفوائد على الشهادة البلاتينية 1%.. اعرف نسبة العائد



4- شهادة أمان المصريين

- فئه الشهادة: 500جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم

- المدة: 3 سنوات

- سعر العائد: 13%

- فئه الشهادة: 500جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم- المدة: 3 سنوات- سعر العائد: 13%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الادخار.. بعد التخفيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.