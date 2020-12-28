صور .. مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية السويسرية

جدة - نرمين السيد - وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق العلاقات العامة بإستقبال الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.

وتم التنسيق لإنهاء إجراءات الحجر الصحى من فحص لشهادة تحليل pcr التى يحملها الركاب أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم إلى مدينة الغردقة.