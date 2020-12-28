صور.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة الخطوط السويسرية بالورود

جدة - نرمين السيد - وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبل فريق العلاقات العامة الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين.

كما تم التنسيق لإنهاء إجراءات الحجر الصحى من فحص لشهادة تحليل pcr التى يحملها الركاب أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم إلى مدينة الغردقة.