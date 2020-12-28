نشرة الأخبار.. السيسي يوجه بالتوسع في «حياة كريمة».. طفرة جديدة في إصابات كورونا.. الحكومة: 4 آلاف جنيه عقوبة مخالفة إغلاق المحال.. السعودية تسلم إيطاليا مجموعة العشرين لعام 2021

نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.. تفاصيل



الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوسع في مشروع «حياة كريمة»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.. تفاصيل

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.. تفاصيل

الحكومة: 4 آلاف جنيه غرامة والإغلاق عقوبة المنشأة المخالفة لقرار تخفيض الـ50%

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم أكد علي إلغاء كل الإحتفالات بمناسبة رأس السنة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال اي منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية.. تفاصيل

الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. تفاصيل

الحكومة: غلق المساجد المخالفة لاشتراطات الوقاية من كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لم تصدر أى قرارات اليوم بشأن المساجد، والصلوات الـ 5 أو صلاة الجمعة.. تفاصيل

الحكومة: غلق أي منشأة تنظم حفل رأس السنة

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم غلق أي منشأة تقوم بتنظيم احتفالات رأس السنة، حسبما أفادت إكسترا نيوز فى نباء عاجل لها.. تفاصيل

الحكومة: كل الفنادق ملزمة بتطبيق إجراءات كورونا حتى المنشآت السياحية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي يترأسها رئيس الوزراء ملزمة وستسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا "كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية". . تفاصيل

السعودية تسلم إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2021

عقد وزير الموارد البشرية والتنميــة الاجتماعية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا نونزيا كتالفو، لمناقشة تسليم أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لجمهورية إيطاليا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل رئيس مجموعة عمل التوظيف الدكتور أحمد الزهراني.. تفاصيل

وست بروميتش يوقف سلسلة التهديف المتتالية لـ محمد صلاح

أوقف دفاع وست بروميتش، مساء اليوم الأحد، السلسلة التهديفية لمحمد صلاح نجم ليفربول، والتي استمرت لخمس مباريات متتالية.. تفاصيل