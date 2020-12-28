دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 28-12 -2020 المصرية للاتصالات / فودافون/ اتصالات / أورنج

يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 28- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار أورنج دشن عملاء أورنج هاشتاج "#فلوسي فين ياشركة نصابة" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، منتقدين أداء شركة أورنج في استهلاك الرصيد دون الاستفادة منه وسوء خدمة عملاء أورنج في التعامل معهم.

"#فلوسي فين ياشركة نصابة".. عملاء أورنج يدشنون هاشتاج على "السوشيال ميديا"

آخر أخبار فودافون ينشر دوت الخليج أبرز باقات فودافون سوشيال للموبايل والتابلت حيث هما أكثر ممن يستخدمون باقات فودافون للنت لتصفح المنصات الإلكترونية، لاسيما في ظل الظروف التى تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا فأصبح الانترنت شئ أساسى للمواطنين وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

باقات فودافون سوشيال للموبايل والتابلت.. دوت الخليج ينشر الأكواد



آخر أخبار المصرية للاتصالات تعلن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021 خلال الأيام المقبلة وفي الغالب في 15 يناير 2021 ويستمر الدفع والاستعلام لمدة شهر ثم بعدها تطبق المصرية للاتصالات العقوبة، حيث أن تظهر المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضى كل 3 شهور أي بصفة ربع سنوية "يناير – إبريل – يوليو –أكتوبر"، يوضح دوت الخليج خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى. دشن عملاء أورنج هاشتاج "#فلوسي فين ياشركة نصابة" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، منتقدين أداء شركة أورنج في استهلاك الرصيد دون الاستفادة منه وسوء خدمة عملاء أورنج في التعامل معهم.ينشر دوت الخليج أبرز باقات فودافون سوشيال للموبايل والتابلت حيث هما أكثر ممن يستخدمون باقات فودافون للنت لتصفح المنصات الإلكترونية، لاسيما في ظل الظروف التى تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا فأصبح الانترنت شئ أساسى للمواطنين وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

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