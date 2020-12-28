دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 28 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 28- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

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رسوم السحب في بنك القاهرة 7 جنيه



آخر أخبار البنك الأهلي المصري ينشر دوت الخليج كافة تفاصيل فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الادخار بعد التخفيض حيث يواصل الكثيرون من العملاء بحثهم عقب قرار البنك الأهلي المصري منذ أيام إلغاء الشهادة البلاتينية ذات العائد 12% التي يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر "ربع سنوي" كما قرر تخفيض سعر الفائدة أو العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد 12%، التي يصرف عائدها كل شهر ليصبح 11% سنويا.

أعلن بنك CIB عن رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM وذلك بعد انتهاء مهلة الإعفاء التى حددها البنك المركزي، بشأن رسوم الإستعلام والسحب النقدى من ماكينات الصراف ATM للبنوك، كأحد الإجراءات التى قام بإتخاذها، منتصف مارس الماضى، فى مواجهة فيروس كورونا، وكان بنك CIB من أولى البنوك التى طبقت الاعفاء.حدد البنك العربي الأفريقى رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف، بقيمة مناسبة لمختلف عملائه حيث أن تنتشر ماكينات atm البنك العربي الأفريقي في كل مكان على مستوي الجمهورية.أكد بنك القاهرة أن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى لمختلف ماكينات بنك القاهرة المنتشرة في جميع المحافظات بقيمة 7 جنيه للسحبة الواحدة.