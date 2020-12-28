مطران البحيرة : ممنوع الاحتفالات بـ رأس السنة .. والتهانى بالتليفون

جدة - نرمين السيد - وقرر الأنبا باخوميوس إلغاء الاحتفالات بـ ليلة رأس السنة، وإقامة صلوات قداسات عيدى الميلاد، والغطاس بالكهنة، و10 شمامسة فقط، وإلغاء الاحتفالات الصباحية بالعيد، والاكتفاء بتقديم التهانى بالتليفون.

مواجهة كورونا فى رأس السنة

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات خلال رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، كما تم إلغاء الاحتفالات والتجمعات فى الكنائس ودور المناسبات وغيرها للحد من تزايد الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد.