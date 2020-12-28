صور .. توجيهات رئيس الجمارك للحد من كورونا فى ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، مساء أمس الأحد، انتظام العمل بمقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى.





وقال نجم، إن مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى قد بدأ التشغيل التجريبى به اعتبارا من 10 نوفمبر فى إطار منظومة "نافذة"، حيث يتم تقديم جميع الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز، بإدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد وجميع النظم الجمركية وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك.

مواجهة كورونا

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن إجمالى عدد الشهادات المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية حتى أمس الأحد، قد بلغ حوالى 8685 شهادة جمركية، كما بلغ عدد الشهادات التى تم اعتمادها 6098 شهادة جمركية، وباقى الشهادات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة، واستيفاء جهات العرض الرقابية، وتطبيق الاتفاقيات، واستكمال مرفقات متعامل، والتثمين.

وفى سياق متصل، قام رئيس مصلحة الجمارك بجولة تفقدية فى مركز الخدمات اللوجيستية حيث زار صالة الاستقبال الرئيسة للمركز، وتناقش مع بعض المتعاملين حول المشاكل الموجودة ومنها وجود بعض الازدحام بالصالة، حيث وجه بإعادة توزيع العمل بصالة الإستقبال وتخصيص 7 شبابيك لتسليم المرفقات و7 شبابيك لاستلام أذون الإفراج و2 شباك للتظلمات.

ووجه بنقل موظفى الجمارك المختصين بالتوقيع على أذون الإفراج لغرفة منفصلة عن الصال ، ونقل موظفى الشركة المختصين بتسليم صورة طبق الأصل، وتسليم استمارة الرسوم للدور الأرضى وزيادة أعداد المثمنيين وموظفى الأرشيف، وتكليف مدير إدارة من ذوى الخبرة بمصلحة الجمارك للتواجد بخدمة العملاء بالصالة للتواصل مع المتعاملين والرد على الإستفسارات فوريا.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات "MTS"، ونقابة مستخلصى الإسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية، وشركات النقل لعقد عدة اجتماعات تهدف لإزالة أية معوقات وتحقيق مزيد من التكامل والتنسيق وتوحيد اجراءات العمل بنظام نافذة.