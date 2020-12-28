وزيرة الهجرة تتوجه بالشكر للإمارات لتوفير إقامات للمصريين العالقين

كما تقدمت وزيرة الهجرة، بحسب بيان مساء الأحد، بخالص الشكر والتقدير للشيخ مانع خليفة آل مكتوم على موقفه الداعم للمصريين العالقين، ولكل من أسهم بجهد ودعم نقدى ورفضوا الإعلان عن مساهمتهم، مشيدة بالدور الوطنى لتكاتف الجهود استجابة لمناشدتها والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.
وطالبت السفيرة نبيلة مكرم المواطنين العالقين بتفهم الموقف الاستثنائى الذى يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة التى تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.
وجددت وزيرة الهجرة الدعوة للنوادى المصرية والمصريين فى دبى وعجمان والشارقة، للتكاتف والمشاركة فى مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين فى الإمارات خلال تلك الفترة.
ولفتت الوزيرة إلى تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت، إغلاق حدودها ودعت إلى التواصل مع الغرفة فى حال وجود أى عقبات أو شكاوى، مؤكدة استمرار الوزارة فى تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، وطلبت منهم التعاون فى عبور هذه الأزمة الطارئة وتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بأجمعه.
كما شددت وزيرة الهجرة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة فى الدول المضيفة وعدم الانسياق خلف أى دعوات للتجمهر، موجهة خالص آيات الشكر لدولة الإمارات الشقيق التى يعدها كل مصرى بلده الثاني، مشيرة إلى أهمية إظهار الوجه الحضارى المعتاد لأبناء مصر فى الخارج.
وكانت الوزارة -وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- قد نجحت فى توفير إقامات لنحو ٦٠٠ مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج والأستاذ مينا زاهر المحامى بالإمارات.
وقامت الوزارة -بمساعدة من بنك مصر- بالتواصل مع الشيخ "مانع خليفة آل مكتوم" الذى قام بتوفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو ٣٠٠ مصرى بإمارة الشارقة وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام.
وفى هذا الإطار، شكرت الوزارة محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذى قام بتكليف كل من حسام رؤوف رئيس العمليات الدولية، ولمياء مهدى رئيس إدارة المخاطر فى فرع بنك مصر بالإمارات، بالمساعدة فى توفير إقامة لعدد من المصريين العالقين.
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