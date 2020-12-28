فيديو .. متحدث الرئاسة: المرحلة الأولى من حياة كريمة تهدف لتطوير قرى الصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأحد، بشأن المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى، جاء لبحث قضايا التعليم والصحة والوحدات الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوعية الشباب والمرأة على جميع جوانب الحياة الخاصة بالقرى والنجوع، ومحافظات مصر.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن المرحلة الأولى تخدم محافظات الصعيد، وخصوصا القرى، وسيتم الإعلان عن قائمة أسامى المراكز قريبا. مبادرة حياة كريمة أضاف أن المرحلة الأولى من مباردة "حياة كريمة" تم رصد مبلغ يصل إلى نص تريليون جنيه لها، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو تحسين وتطوير جوانب جوانب الحياة لتلك القرى. وتابع : "المبادرة تقدم نوعين من الخدمات، وهم الخدمة الأساسية المتمثلة فى مياه الشرب وتجمع الألبان أيضا وتدريب شباب القرى لمساعدتهم على زيادة الإنتاج، وخدمات عامة تتمثل فى التعليم والصحة والتوعية للشباب والمرأة".

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