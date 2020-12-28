جدة - نرمين السيد - وقرر الأنبا باخوم إلغاء الاحتفالات بـ ليلة رأس السنة الميلادية، وبالنسبة لقداسات أعياد الميلاد، والغطاس، تقام بالكهنة والشمامسة فقط ودون حضور شعبى. مواجهة كورونا وشدد على أن يلتزم الكهنة، والشمامسة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارات أسقف سوهاج للحد من كورونا فى رأس السنة وعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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