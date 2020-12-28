التعليم: مد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح شوقى، عبر صفحته بفيس بوك، أن قرار المد سيكون حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.

من ناحية أخرى، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أمس الأحد، الإجراءات المتعلقة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول من السنة الدراسية الحالية لجميع المراحل التعليمية.

وأكد شوقى، أن الإجراءات تأتى وفقا لما يتم تطبيقه فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.